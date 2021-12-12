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محمود مسلم

بريد الوطن .. صعايدة

كتب:

الوطن
09:51 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إحنا صعايدة يا رسول الله

إحنا صعايدة ونخاف الله

ودايماً إحنا فى ذكر الله

من صلاة وصوم وزكاة

إحنا صعايدة ونقول الحق

ونرحب بضيف لو يوم علينا دق

ونقول مرحب بضيف الله

لا فينا ظالم ولا مظلوم

ومفيش خلاف بينا يدوم

دايماً نقف وراء الحق

ونقول مدد يا رسول الله

لا نخاف ولا نهاب

لا من أسود ولا من ذئاب

ونقول مدد تتفتح أمامنا أبواب

نسا ورجال وشباب

لو واحد فينا انصاب

تلاقينا إيد واحدة

فى الخير والشر

وبإذن الله سفينتنا واصلة البر

                                                                  منى حافظ خلف الله  

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