بريد الوطن .. صعايدة
كتب:
الوطن
09:51 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
إحنا صعايدة يا رسول الله
إحنا صعايدة ونخاف الله
ودايماً إحنا فى ذكر الله
من صلاة وصوم وزكاة
إحنا صعايدة ونقول الحق
ونرحب بضيف لو يوم علينا دق
ونقول مرحب بضيف الله
لا فينا ظالم ولا مظلوم
ومفيش خلاف بينا يدوم
دايماً نقف وراء الحق
ونقول مدد يا رسول الله
لا نخاف ولا نهاب
لا من أسود ولا من ذئاب
ونقول مدد تتفتح أمامنا أبواب
نسا ورجال وشباب
لو واحد فينا انصاب
تلاقينا إيد واحدة
فى الخير والشر
وبإذن الله سفينتنا واصلة البر
منى حافظ خلف الله
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