بريد الوطن .. صعايدة

إحنا صعايدة يا رسول الله

إحنا صعايدة ونخاف الله

ودايماً إحنا فى ذكر الله

من صلاة وصوم وزكاة

إحنا صعايدة ونقول الحق

ونرحب بضيف لو يوم علينا دق

ونقول مرحب بضيف الله

لا فينا ظالم ولا مظلوم

ومفيش خلاف بينا يدوم

دايماً نقف وراء الحق

ونقول مدد يا رسول الله

لا نخاف ولا نهاب

لا من أسود ولا من ذئاب

ونقول مدد تتفتح أمامنا أبواب

نسا ورجال وشباب

لو واحد فينا انصاب

تلاقينا إيد واحدة

فى الخير والشر

وبإذن الله سفينتنا واصلة البر

منى حافظ خلف الله

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