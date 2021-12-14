بـ 500 جنيه.. احصل على عائد ثابت بنسبة 10% شهريا

تهتم البنوك المحلية بتنويع الأوعية الادخارية المطروحة لجماهير المتعاملين الأفراد، خاصة شهادات الادخار التي يتوفر منها شهادة العائد ثابت والمتغير، وذلك رغبةً منها في توسيع قاعدة عملائها.

وبالنسبة إلى شهادات الادخار، تستعرض «الوطن» في هذا التقرير العائد على 4 شهادات ادخار من بنك الشركة العربية المصرفية، سايب SAIB، والذي يتنوع ما بين عائد يومي وشهري وربع سنوي وسنوي، ويختلف وفقاً لأجل الشهادة ودورية العائد.

شهادات الادخار من بنك سايب SAIB

جميع شهادات البنك بدون حد أقصى.

شهادة «سايب بلس»

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-دورية العائد: ثابت شهري يصل إلى 10%.

ثابت ربع سنوي يصل إلى 10.25%.

-قيمة الشهادة: الحد الأدنى 500 جنيه، ومضاعفاتها.

-بالعملة المحلية.

شهادة «سايب كريستال»

-مدة الشهادة: 5 سنوات.

-دورية العائد: ثابت سنوي، ويصرف شهرياً، بفائدة تصل إلى 10.5%.

-الحد الأدنى لقيمة الشهادة: 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

-للعملاء الأفراد فقط.-بالعملة المحلية.

شهادات «سايب ون»

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-دورية العائد: سنوي متغير، ويصرف يومياً ويصل إلى 7.25%.

-قيمة الشهادة: الحد الأدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

-بالعملة المحلية.

شهادات ادخار «سايب برايم»

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-دورية العائد: سنوي متغير، مع حرية اختيار العميل لصرف العائد: شهري بنسبة 7.75%، وربع سنوي بنسبة 8%.

-قيمة الشهادة: الحد الأدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

-العملة بالجنيه المصري.

فيما يحتسب العائد لشهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير ببنك سايب، عبر تخفيض سعر الكوريدور البنك المركزي المصري بنسبة 1% للعائد اليومي، و0.5% للعائد الشهري، و0.25% للعائد ربع السنوي.

مزايا شهادات الادخار من «سايب»

-إمكانية الحصول على تسهيلات أو قرض بضمان الشهادة.

- إصدار بطاقة ائتمان بضمان قيمة الشهادة.

-يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

-يتم احتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

-حرية اختيار دورية العائد وتنوعه، حسب رغبة العميل.