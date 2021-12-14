الأمن يبحث عن متهمين اثنين بمحاولة إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

تواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة، جهودها لضبط متهمين اثنين هاربين، اشتركا مع محاميين اثنين مقبوض عليهما، في واقعة محاولة إتلاف وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، التي وثّقت حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة الماضي، والمتهم فيه كريم الهواري، بالتسبب في مصرع 4 طلاب، حيث كشفت التحقيقات عن مفاجأة بشأن هوية المتهمين.

جهاز التسجيل

وبحسب التحقيقات، اتجه مالك المنزل المثبتة به كاميرات المراقبة التي وثّقت الحادث، إلى سراي النيابة العامة للإبلاغ عن 4 أشخاص جاؤوا إلى منزله زاعمين أنّهم مستشارين منتدبين للتحقيق في الحادث، وطلبوا منه جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، لكنه رفض طلبهم، وقال حسب نص التحقيقات: «طلبت الاطلاع على هوياتهم، وإخطار النيابة العامة».

ادعاء كاذب

وأشارت التحقيقات والتحريات، إلى أنّ الـ4 مجهولين الذين اتجهوا إلى منزل الشاكي، بينهم محاميين اثنين يتبعان أسرة المتهم كريم الهواري، وحاولا - بالاشتراك مع الهاربين - سرقة جهاز التسجيل، لكن يقظة المواطن أحبطت مخططهم.

حظ عاثر

الحظ العثر للمحاميين الاثنين المقبوض عليهما، كان «كلمة السر» في ضبطهما، فبعد ادلاء المواطن «مالك المنزل» بأقواله في النيابة العامة، وبمحض الصدفة، أبصرهما في ديوان النيابة، وتمكنت قوة التأمين من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معهما، وأمرت بحجزهما على ذمة التحريات، التي تباشرها المباحث الجنائية.

محاكمة جنائية

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مساء أمس الإثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع 4 أشخاص، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، لقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة.