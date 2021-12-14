وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بدأت في الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الأول، وسط الالتزام جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية، لتحقيق التباعد بين الطلاب، للحد من انتشار الفيروس.

التعليم: لن يحدث تأثير سلبي على الامتحانات بسبب كورونا

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيروس كورونا لن يسبب أي تأثير سلبي على سير امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الأول، بفعل تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، منوها بأن كل لجنة امتحانية ستضم 15 طالبا فقط؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية، بتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال الامتحانات وعدم نزعها.

التعليم: لن نؤجل امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بسبب كورونا

وأكد أن الوزارة لن ولم تؤجل امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للتأكد من سلامتهم، موضحا أن امتحانات الشهادة الإعدادية ورقية ولن تكون موحدة وسيتم عقد امتحان كل مادة على حدى.

امتحانات الترم الأول لطلاب النقل ورقية

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل ستعقد في 15 يناير ورقيا، موضحا أنه سيتم تجهيز غرف عزل داخل اللجان الامتحانية، تحسبا لظهور أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليتم عزلها فورا، ويتم التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها، لتلاقي العلاج اللازم.