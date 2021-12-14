لجنة كورونا: متحور أوميكرون ليس بعيدا عن مصر وأعراضه خفيفة إلى متوسطة

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن هناك حالة من المبالغة في الحديث عن متحور كورونا الجديد «متحور أوميكرون»، وهناك تحورات تحدث لكل الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، متابعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحمد الله أن التحورات التي تحدث لفيروس كورونا تسير في الاتجاه الأضعف بمعنى أن التحورات التي حدثت لفيروس كورونا حتى الآن هي تحورات ضعيفة ولم يثبت حتى الآن أن يكون المتحور شرس أو أكثر عدوى، ولكن هو أسرع في الانتشار وهنا الفرق».

متحور كورونا الجديد.. أعراضه خفيفة

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن متحور أوميكرون ليس بعيدا عن مصر، وليس بعيدا عن أي دولة في العالم، مشيرة إلى أن المتحور أعراضه خفيفة وبسيطة وهناك مصابين به لم تظهر عليهم أعراض، وعن اللقاحات ومدى فعاليتها أمام المتحور الجديد، أكدت على أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة واللقاحات تكون فعالة أمام المتحورات، وإن قلت تقل بنسبة مئوية ليست كبيرة، وأعلنت الشركات حتى الآن بصيغة أو بأخرى أن اللقاحات قعالة أمام المتحورات.

«الصحة» تؤكد على رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أن حالة الوفاة التي نتجت عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يجب النظر في تفاصيل الحالة والتي تتضمن عمر الحالة وتاريخها المرضي، وكذلك إصابتها بالمتحور أو هناك «ميكس» في الإصابة، موضحة أن هناك العديد من التساؤلات التي يجب النظر إليها قبل الحكم وإثارة حالة الفزع والهلع لدى المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.