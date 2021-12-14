استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس ببورسعيد

تستعد محافظة بورسعيد لنوة الفيضة الصغرى فى مختلف الأحياء بسيارات وتجهيزات متنوعة ومكثفة للتعامل الفوري مع الأمطار فى حالة سقوطها، حيث شهدت بورسعيد اليوم طقسا غائما مائلا للبرودة حيث انخفضت درجات الحرارة عن معدلها إلى 16 درجة مئوية ووصلت شدة الرياح إلى 16 كم فى الساعة واحتمالية سقوط الأمطار تصل لنسبة 59% ووصلت الرطوبة إلى 79%.

تحذير من الصيد لزيادة شدة «الفيضة الصغرى» ببورسعيد

وحذر مصدر مسئول بميناء الصيد البحري صيادي الجر «الدهرا» من الصيد على شاطىء بورسعيد إذا زادت النوة وارتفعت الأمواج إلى 5 أمتار موضحا أن نوة الفيضة الصغرى جاءت مبكرا عن موعدها حوالى 5 أيام مشيرا إلى أن مراكب الصيد تصل رصيف الميناء عصر اليوم وسيتم إعلان وقف الصيد إذا زادت شدة النوة.

غرفة عمليات واستعدادات لشفط الأمطار حال سقوطها ببورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى بيان صحفي، حالة الطوارئ ومتابعة غرفة العمليات المركزية بمبنى المحافظة تقلبات الطقس والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد فى حالة سقوط الأمطار وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بأمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح.

ووجه اللواء عادل الغضبان، التنفيذين بمختلف أحياء بورسعيد، بضرورة إزالة القمامة وتجمعات الرمال من جانبي الشوارع وتطهير بالوعات المطر والمطابق لسرعة تصريف الأمطار من خلال سيارات الفاكيوم والكسح وطلمبات الشفط المحمولة للأحياء ومدينة وبورفؤاد فى حالة سقوطها