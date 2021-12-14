فني صيانة يتحرش بموظفة داخل سيارة أجرة في موقف مشعل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على فني صيانة حمامات سباحة؛ لاتهامه بالتحرش بموظفة، داخل سيارة أجرة في موقف مشعل، بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بلاغ من الركاب

تلقى العميد أحمد الدسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا بضبط متحرش في موقف مشعل، وانتقل إلى هناك على رأس قوة أمنية، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 26 عاما، وتعمل في إحدى شركات العقارات.

لامس جسدها

وقالت المجني عليها، خلال مناقشتها، إن المتهم لامس جسدها، فاستغاثت بالركاب وتمكنوا من ضبطه، وتسليمه للشرطة، وتبين أنه فني صيانة حمامات سباحة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.