حالة الطقس في الإسكندرية غدا بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة اليوم، وذلك مع موعد قدوم نوة الفيضة الكبرى، على أن يستمر تساقط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة لمدة 4 أيام، وقت أن تنتهي النوة الجمعة المقبلة، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية اعتبارا من اليوم.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن متوقع أن يسود غدا طقس بارد على شمال البلاد ليلا حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية بعد غد الأربعاء، وبارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره ليلا.

وقد أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.