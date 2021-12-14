سيدة تعترف بسرقة أموال ومجوهرات زوجها في الدقهلية: افتكرت هيتجوز عليا

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وكمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المُبلغ وآخر على صلة قرابة بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت زوجة المُبلغ أنها اعتقدت أن زوجها فـى طريقه للزواج من أخرى، فقامت بتسليم المسروقات لقريبها لإخفائها، الذى أضاف أنه قام بإيداع جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه وباقى المسروقات، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على سداد ديونه.

القبض على شخص تخصص في سرقة السيارات بمدينة السلام

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وحررمحضرًا بالواقعة.

وبعد ضبط المتهم، تبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وتم ضبطه حال شروعه فى سرقة إحدى السيارات، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطه الإجرامي الذي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

واعترف المتهم خلال التحقيقات معه بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط إحدى السيارات، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى السيارات بالبيع لعميليه (سيئى النية، مقيمان بمحافظة القليوبية)، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أدوات التقطيع، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتقطيع السيارات المستولى عليها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وبيعها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية.

كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشقق السكنية بالدقهلية

وضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الاثنين، حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، وأقرا بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص لا يمكنهما الإرشاد عنهم.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة بالإكراه

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطاميـة بمديرية أمن القاهرة مـن مهندس بشركة مقاولات - مقيم محافظة الدقهلية، بأنه أثناء عمله بمشروع تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام بندقية خرطوش وتهديده والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش مستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة ملك عم أحد المتهمين، كما أرشدا عن (2 بندقية آلية- 4 خزينة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، كما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فى ممارسة نشاط إجرامى وهو السرقة بالإكراه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على الجهاز واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.