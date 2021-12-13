سقوط «عصابات سرقة الشقق والسيارات والموتوسيكلات» في 3 محافظات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 تشكيلات عصابية، في محافظات الإسكندرية والقاهرة، والمنوفية، تخصصوا في سرقة المواطنين، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات وعاطلان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 4 سيدات لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب «النشل» بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة «أول المنتزه - العطارين - كرموز - سيدي جابر - الجمرك - أول وثان الرمل».

وأرشدو المتهمين، عن المسروقات لدى «عميلان سيء النية»، وتم ضبطهما والعثور على المسروقات بحوزتهما.

ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة البحيرة، بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وأضافوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بالاشتراك مع «شخصين لهما معلومات جنائية».

باستهدافهما تمكن ضبطهما وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وأتهمهم بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركزي شرطة بركة السبع منوف في محافظة المنوفية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزة أحدهما سلاح ناري «فرد محلي - طلقة لذات العيار»، وبالكشف عن الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبين الكوم.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأضافوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، باستخدام السلاح المضبوط.

وأرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بالمتهم الثالث بالقرية محل سكنه وباستهداف المخزن تم ضبطه وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، و150 جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و4 دراجات نارية مستولى عليها».

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.