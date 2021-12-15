توجيه عاجل للمدارس بشأن الاستعداد لامتحانات المستوى الرفيع

أصدر عدد من المديريات التعليمية تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية، استعداداً لامتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية «لغات»، والتي سيتم عقدها الأسبوع المقبل، طبقاً للجداول المحددة من قبل المديريات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.

عقد غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

وطالبت المديريات التعليمية، خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بعقد غرف عمليات بمقر التوجيه العام للغة الإنجليزية للرد على استفسارات المدارس بمعرفة الموجه المكلف، واختيار مادة المستوى الرفيع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022 على مستوى المديرية، ووضع جدول امتحان مادة المستوي الرفيع (لغة أجنبية أولى على مستوى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالمديرية».

تسليم الامتحانات للمدارس لمدير المدرسة

كما أكدت المديريات خلال خطابها المرسل أن يتم تسليم الامتحانات للمدارس بمختلف مراحلها وفق الجداول المعلنة، عن طريق التوجيه العام على أن تكون موزعة كادرات على أن تسلم الامتحانات لمدير المدرسة شخصياً بمقر التوجيه العام المركزي للغة الإنجليزية، أو من معه تفويض من مدير المدرسة علي أن يكون الحضور للمدارس بالإدارات.

تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا أثناء الامتحان

وحددت المديريات التعليمية، عده تعليمات للمدارس استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 وهي كالتالي:-

- المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس، ومخاطبة المدارس بضرورة تمكين الاجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد.

- تطبيق خطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid -19، وما نتج عنه من متحور دلتا أوميكرون.

- التنبيه على جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلاب.

- مخاطبة كل المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس (استخدام المناديل الورقية).

- تمكين كل الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي والامتحانات.

-مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي.