«إعلام القاهرة» تستعد للاحتفال بيوبيلها الذهبي في يوليو 2021

تستعد كلية الإعلام في جامعة القاهرة، لتنظيم احتفالية تتضمن العديد من الفعاليات احتفالات باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها، حيث تستمر الفعاليات من 16 يوليو 2022 حتى 22 من الشهر ذاته، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية.

لجنة لاحتفالية اليوبيل الذهبي لـ«إعلام القاهرة»

وصرحت عميد الكلية بحسب بيان، بأنّه جرى تشكيل لجنة تنسيقية مركزية برئاستها، تضم الدكتورة ليلي عبدالمجيد، مدير وحدة الجودة في الكلية، أمينا للجنة، والدكتورة سلوي العوادلي، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان جنيد، وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع، والدكتور شريف اللبان، رئيس قسم الصحافة، والدكتورة داليا عبدالله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

أهداف الاحتفالية

وتعقد اللجنة أولى اجتماعاتها التنظيمية يوم ١٨ ديسمبر الحالي، حيث تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على مسيرة الكلية، من نشأتها كمعهد عال للإعلام، بدأ بالدراسات العليا عام 1970، ثم البكالوريوس عام 1971، ليحل محل قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي بدأ عام 1954، وتحولت إلى كلية عام 1974، والتطورات التي شهدتها علي المستويات التعليمية والبحثية والمؤسسية، وأبرز الشخصيات التي ساهمت في ذلك سواء من الأساتذة الأكاديميين أو الخبراء من الإعلاميين الممارسين، وما قدمته الكلية وأساتذتها وباحثيها وخريجيها على مدى مسيرتها من إسهامات فكرية وبحثية ومهنية للإعلام بجميع وسائله ووسائطه، فضلا عن مشاركاتها المجتمعية في التصدي لقضايا الوطن عبر 50 عاما، وطرح الرؤى والتصورات العلمية المفيدة في تقديم بعض الحلول لهذه المشكلات.

تطوير لوائحها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

وتهتم الاحتفالية بتناول حاضر الكلية، سواء بالنسبة للعملية التعليمية والتقدم في هذا المجال بتطوير لوائحها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وطرح برامج أكاديمية ومهنية جديدة ومتطورة تواكب وتلاحق التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها دراسات الإعلام في العالم خاصة المتقدم، وما طرحته ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من فرص ضخمة وتحديات ليست سهلة، والارتباط باحتياجات الوطن ومتطلباته وتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، والتطور في المنهجيات والأطر والنظريات.

كما تهتم الاحتفالية بأجندة الموضوعات البحثية الخاصة بالبحوث والدراسات الإعلامية، سواء من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه التي تنتجها الكلية، أو البحوث المنشورة في مجلاتها العلمية المحكمة التي شهدت في السنتين الأخيرتين تطورا كبيرا، أو من خلال مؤتمراتها العلمية السنوية التي تعقد بشكل منتظم على مدى أكثر من 25 عاماا، أو البحوث التي ينفذها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فضلا عن التطور الملموس في دور الكلية لخدمة مجتمعها والارتباط بقضاياه والمساهمة في التصدي لها، والتركيز على قضايا البيئة في ظل ما يشهده العالم ومصر من تحديات بيئية.

قضايا الإعلام والتنمية المستدامة

ومن بين اهتمامات الاحتفالية أيض، قضايا الإعلام والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، والتطلع لمستقبل الكلية والطموحات المنشودة للوصول إلى مرتبة متقدمة في التصنيفات الإقليمية والدولية لكليات الإعلام في العالم، خاصة مع اتجاه الكلية للتأهل والاستعداد للحصول على الاعتماد الدولى خلال العام المقبل.

ويشارك كل أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب وخريجي الكلية من مختلف الدفعات من 1975 حتى 2021 في تنظيم الاحتفالية، من خلال المشاركة في عضوية اللجان الجاري تشكيلها لهذا الغرض، حتي تأتي الاحتفالية بالشكل اللائق والمناسبة وهي: «لجنة المطبوعات التوثيقية، لجنة الأفلام والمواد المرئية، لجنة الخريجين، لجنة تحديد واختيار المكرمين من الراحلين والأحياء من الشخصيات التي ساهمت في إنشاء الكلية وتطورها وقيادات الكلية عبر مسيرتها وساتذتها والخريجبن البارزين من أبناء الكلية، لجنة الحفل الفني، واللجنة التنظيمية، ولجنة الرعاة والتمويل، ولجنة الإعلام والتواصل».