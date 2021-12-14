لجنة مكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من اللقاح

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدة أن تلك الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي أقرت تطعيم الكوادر الطبية نظرا للتعامل المباشر مع المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الوزارة بدأت الاستعداد لتطعيم تلك الفئات بالجرعة المعززة والتي تتلخص أهميتها فى تعزيز المناعة لمواجهة الفيروس، في إطار حرص الدولة على الحماية المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، والجرعة الثالثة اختيارية ولكنها في غاية الأهمية، لافتة إلى الأبحاث العلمية التي تشير إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خاصة لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

وأكدت الدكتورة نهي عاصم، أن الجرعة الثالثة وفقا للأبحاث أكدت أنها من الأفضل أن تكون بجرعة مختلفة عن الجرعات السابقة والاستجابة المناعية تكون أعلى، داعية المواطنين إلى أهمية اللقاحات والحصول عليها للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس وتطعيم المستهدف وهو 40% بنهاية العام الجاري.

وزارة الصحة تؤكد رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بأهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني والمداومة على غسيل اليدين، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس.