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«شوقي» يجري مباحثات مع «الشراكة العالمية GPE» لتطوير التعليم في مصر

كتب:

الوطن
03:51 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مباحثات ثنائية مع شارلي نورث، نائب الأمين للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، على هامش مشاركته في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم RewirEd Summit التي تنعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، في إكسبو 2020 دبي.

فرص عمل متساوية للجميع

وبحث الدكتور طارق شوقي، بحسب بيان، سبل التعاون مع الشراكة العالمية من أجل التعليم، مجال التعليم بمصر، من أجل توفير فرص تعليم متساوية للجميع.

أهداف منظمة GPE 

وتُعد الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE هي منظمة دولية تركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد وفي أفقر بلدان العالم، حيث يعمل البرنامج مع الجهات المانحة والبلدان النامية والمنظمات الدولية والمؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني.

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