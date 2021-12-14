20 ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم الطلاب بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية تلقي التطعيم للطلاب بلقاح كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاحات التي سيحصل عليها الطلاب، وكذلك التأكيد على أهمية حصول أبنائهم على التطعيم، من أجل سلامتهم وسلامة كل أفراد الأسرة، مؤكداً أنه يتم حالياً متابعة تطعيم الطلاب في الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 عاماً، مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و200 ألف طالب على مستوى المحافظة، إلا أن المحافظة لم تتسلم سوى 20 ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم حتى الآن، بكل مدارس القاهرة.

منع تصوير الطلاب أثناء التطعيم بلقاح كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، انطلاق حملات تطعيم الطلاب بلقاح كورونا من سن 12 إلى 18 سنة، بالتنسيق الكامل مع التأمين الصحي ووزارة الصحة، حيث يتم التنسيق مع مندوب الصحة بالمدارس مع الإدارات التعليمية، وحظرت مديرية التربية والتعليم تصوير الطلاب أثناء تلقيهم اللقاح، وعدم السماح بالتقاط الصور لأي جهة، دون التنسيق مع المديرية، والحصول على الموافقة الأمنية، مع تقديم كل وسائل الدعم والتدخل السريع، والتشديد على إحضار شهادة الميلاد، وموافقة ولي الأمر، كشرط أساسي لحصول الطالب على اللقاح.

منع دخول المواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

ومن التعليمات التي يقوم رؤساء الأحياء ومديرو المديريات بتطبيقها، بناءً على تعليمات من محافظ القاهرة، منع الموظفين والمواطنين من دخول المقرات والمصالح الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، تطبيقاً لتعليمات مجلس الوزراء بمحاصرة الفيروس، وتطعيم كل المواطنين لمنع خطر انتشار كورونا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، ومتابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش لضبط الأمور وترشيد الاستهلاك ومنع الفوضى وعدم إزعاج المواطنين، علاوة على استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والتنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية وشركة الصرف الصحي في هذا الصدد.