أهالي الباجور يطالبون الأوقاف بترميم ضريح أثري التهمته النيران

طالب عدد من أهالي قرية «أبو سنيطة»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مديرية الأوقاف بسرعة العمل على إصلاح وترميم ضريح «سيدي محمد مشعل» الأثري، الذي تم إنشاؤه قبل ما يقرب من 700 عام، ويحمل اسم المسجد الكبير في القرية، والذي تعرض لحريق قبل عدة أيام، التهم محتوياته وتسبب في حدوث أضرار كبيرة به.

الضريح متواجد منذ مئات السنين

وأكد «عمر المنحول»، عمدة قرية «أبو سنيطة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «ضريح سيدي محمد مشعل» متواجد منذ مئات السنين، وله العديد من المحبين والمريدين، مشيراً إلى أن الأهالي تبرعوا بالأراضي لتوسعة الضريح، كما تم بناء أكبر مسجد بالقرية بجوار الضريح منذ سنوات طويلة، كما يحمل له الأهالي المحبة، ويزورنه من وقت لآخر، كما يقيم مريدو «سيدي محمد مشعل» ليلة ذكر خاصة له كل عام.

إنقاذ الضريح من حريق ضخم

وأضاف عمدة «أبو سنيطة» بالمنوفية أن الأهالي فوجئوا قبل حوالي 10 أيام باشتعال النيران في الضريح الساعة الثانية صباحاً، وعلى الفور سارع الأهالي من المقيمين في جوار الضريح للمساعدة في جهود إطفاء الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران، ولكن تبين احتراق وتلف جميع محتويات الضريح من سجاد وأخشاب وحصر.

وأشار «المنحول» إلى أن الضريح يتبع حالياً لوزارة الأوقاف، ومن المفترض أن مديرية أوقاف المنوفية هي المسئول الأول عن أعمال الترميم والصيانة والتجديد، وتابع بقوله: «فوجئنا برفض المديرية عمل أي تجديدات لضريح سيدي محمد مشعل على نفقتها، وطلبت من الأهالي القيام بتلك الأعمال على نفقتهم الخاصة، تحت أشراف الإدارة الهندسية التابعة لها»، بحسب قوله.