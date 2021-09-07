«حجازي» عن ترشيح حسام حسن وإيهاب جلال للمنتخب: «أحمد زي الحاج أحمد»

علق الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الترشيحات الدائرة حاليا نحو منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد إقالة الكابتن حسام البدري، ومنها الحديث عن ترشيح الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أو الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائلا «أحمد زي الحاج أحمد».

وأضاف «حجازي »، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن الاثنين سواء حسام حسن أو إيهاب جلال، قادران على قيادة المنتخب في الفترة القادمة، ويرى من وجهة نظره أنهما يستطيعان أن يقوما بهذا الدور خاصة لمعرفتهما الكبيرة بالمنتخب ولاعبيه.

إبراهيم حجازي: يجب الإسراع في اختيار المدير الفني للمنتخب المصري

ونصح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بضرورة اتخاذ اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، قرار تعيينها للمدير الفني الجديد للمنتخب في أسرع فرصة، حتى يستطيع المدير الفني القادم للمنتخب أن يعده بشكل جيد لبطولة أفريقيا القادمة إلى جانب استكمال مشوار مصر بتصفيات كأس العالم 2022.

إبراهيم حجازي بعد قرار إقالة حسام البدري: «السوشيال ميديا تحكم»

وحول الأزمة الأخيرة التي سيطرت على عالم كرة القدم في مصر، بعد تعادل المنتخب المصري مع نظيره الجابوني بتصفيات كأس العالم، وإقالة اللجنة التي تدير اتحاد الكرة للمدير الفني للمنتخب الكابتن حسام البدري، قال «حجازي»: «السوشيال ميديا هي من تحكم الآن، والحل لم يكن في إقالة المدرب فقط، بل يجب أن يكون هناك اصلاح لحالة المنظومة بالكامل».

وكان قد تعرض الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري لهجوم وانتقادات كثيرة، عقب تعادل المنتخب المصري مع نظيره الجابوني بهدف لكل فريق، خلال مباراتهما بتصفيات كأس العالم 2022، وبعد ساعات فقط من الهجوم والانتقادات التي طالت المنتخب وجهازه الفني، وعلى رأسهم المدير الفني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أصدرت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بيانا، أعلنت فيه إقالة الكابتن حسام البدري.