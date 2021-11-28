إغلاق جزئي لميدان المسلة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ لخط مياه 10 بوصة (صور)

شهد ميدان المسلة في محافظة الفيوم، اليوم الأحد، تكدسا مروريا شديدا، بسبب كسر مفاجئ لخط مياه 10 بوصة، ووجود حفرة كبيرة في منتتصف الطريق مع بدء أعمال إصلاح الكسر.

المرور تناشد السائقين بتجنب ميدان المسلة

وناشدت إدارة المرور السائقين بتجنب المرور والقيادة بمنطقة ميدان المسلة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر، وغلق الحفرة، وإعادة فتح الطريق أمام المارة مرة أخرى.

كسر مفاجئ في ماسورة مياه 10 بوصة

وفوجئ أهالي مدينة الفيوم صباح اليوم الأحد، بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه 10 بوصة، وغرق ميدان المسلة بالمياه، وعلى الفور قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع مياه الشرب عن منطقة المسلة والمناطق المحيطة بها، ودفعت على الفور بعمال الشركة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

غلق جزئي لميدان المسلة لإصلاح الكسر

وأجرى مرور الفيوم، غلقا جزئيا لميدان المسلة بمحيط المنطقة التي يجرى فيها عمل إصلاحات كسر المياه، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ، مما تسبب في تكدس السيارات بالمنطقة، وحدوث شلل مروري دام لفترة طويلة، فيما بحث الكثيرون عن طريق بديل للسير منه هرباً من الزحام.

العمل على قدم وساق لإصلاح الكسر

في سياق متصل، قال محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه جرى دفع عدد كبير من العمال فور حدوث الكسر المفاجئ في ماسورة مياه 10 بوصة، لإصلاح الكسر المفاجئ بسرعة، وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.