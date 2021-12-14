طالبة سودانية تشكر السيسي: «بنتعامل في مصر زي المصريين»

أعربت طالبة سودانية، في جامعة كفر الشيخ، عن تحيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب المعاملة الجيدة التي يتلقاها السودانيين في مصر.

طالبة تشكر الرئيس

جاء ذلك خلال إفطار جماعي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع طلاب وهيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، خلال زيارته لها اليوم، حيث قالت الفتاة: «بنتعامل زينا زي زمايلنا المصريين، وبنعتبر إن مصر والسودان واحد، وأشكر حضرتك يا سيادة الرئيس، على تعاملنا في مصر بشكل عام.. وتسلم لينا».

من جانبه، ابتسم الرئيس للطالبة وأعرب عن ترحيبه بها قائلًا: «أهلا وسهلًا».

الرئيس يشيد بالشباب

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار جماعي نظمته جامعة كفر الشيخ، في أثناء زيارته لها، وأعرب خلاله عن تحيته للشباب، وأشاد بهم، موضحًا أن زيارته للجامعة هدفها التأكيد على تقديره للطبة واعتماد البلاد عليهم، موضحًا: «ذخيرة أي أمة مرتبطة بشبابها، والشباب هو المستقبل والإرداة والقدرة، والاستعداد للمستقبل، وإحنا بنحاول نعمل معاكم ده».

وشدد الرئيس على أهمية جودة التعليم قائلًا: «بنتكلم على الجودة في كل مجالات التعليم، وكل ما نحسن في جودة التعليم ينعكس ده على المتلقي، وهذا يضخ قوة حقيقية في دماء بلادنا مصر».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم في مقر جامعة كفر الشيخ، وأكد خلال اللقاء، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور، هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

ووجه الرئيس بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.