«تعليم القاهرة» تحذر المدارس من قبول تبرعات مادية بشأن الامتحانات

كثفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، من استعداداتها لعقد امتحانات التعليم الفني العملية، بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على ضرورة عدم قبول أي تبرعات من الطلاب في الامتحانات العملية، وتخصيص غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه جرى عقد اجتماع مع الموجهين ومسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية، موجهي التوجيه المالي والإداري وموجهي عموم التعليم الفني لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بالطابور المدرسي وإعداد وتجهيز المدارس لامتحانات العملي للفصل الدراسي الأول 2021/2022.

فصل الطالب بعد الإنذار الثالث

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ آليات وإجراءات الفاتورة الإلكترونية وتوعية الطلاب بأهمية الحضور والالتزام بالأداءات المدرسية، محذرا بالفصل بعد الإنذار الثالث، والتشديد على الإشراف اليومي للمعلمين، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، بجانب متابعة تنفيذ الجدارات، ومتابعة فحص ملفات الطلبة وإعداد ملفات الفحص.

وتابع مدير التعليم الفني، أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول أية تبرعات مادية، موضحا أنه تقبل المشاركة المجتمعية مع إضافتها لمخازن المدرسة وإتباع الإجراءات المخزنية، والتأكد من تسجيل الطلاب على الحكومة الإلكترونية وإفادة التعليم الفني، لافتا إلى أنه جرى مناقشة بعض التحديات بمدارس التعليم الفني بالإدارات وطرق التغلب عليها، ومناقشة إدراج وحدة للبحث العلمي للتعليم الفني وإعداد مسابقة للطلبة ودعمهم من المديرية، لتشجيعهم وحثهم على البحث والابتكار والإبداع.

التوسع في المهن الجديدة عن طريق زيادة التخصصات

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، أنه جرى عقد اجتماع بمندوب GIZ وقيادات ومسئولي التعليم الفني استعدادا لاجتماع الأمانة الفنية ومناقشة التعليم المزدوجة، ومناقشة القرار 8 بالكتاب الدوري الخاص بتحويل الطلبة بين المحافظات المختلفة والمدارس الفنية الرسمية، وتفعيل مشروع رأس المال.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة التوسع في المهن الجديدة عن طريق زيادة التخصصات ومناقشة مهام اللجان الفنية، ومناقشة الخطة العامة للقاهرة التي جرى وضعها ودراسة عقود الطلبة داخل المصانع، والتأكيد من عدم غياب الطلبة.