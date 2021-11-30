«تعليم القاهرة» تعلن فتح باب تعديل الرغبات لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، فتح باب التعديل على رغبات التقديم لرياض الأطفال، اعتبارا من 01/12/2021، حتى يوم 10/12/2021، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التعديل متاح لطلاب رياض الأطفال لغات وتجريبي ومستقبل لعام 2021.

ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة أثناء التعديل

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية، أن تعديل الرغبات يجري للطلاب الذين لم تظهر لهم أي رغبة أثناء عملية التنسيق، مشددا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة كتابة كل البيانات بطريقة صحيحة عند التعديل على موقع المديرية الإلكتروني.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات تعديل الرغبات لرياض الأطفال:

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمديرية.

-الضغط على زر «رياض الأطفال».

-البدء في كتابة الرغبات.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

وأتاحت المديرية، الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال، لافتة إلى أن التحويلات المدرسية، تجري إلكترونيا فقط، ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقي، مشددة على ضرورة صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر، مشيرة إلى أن استمارة الرغبات، لا تعتبر موافقة صريحة، إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

وأكدت أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل، يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة، موضحة أن لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة، لتلبية الرغبات طبقا للكثافات، ولا يجري تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.