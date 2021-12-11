الشروط الجديدة لأداء العمرة.. لقاحان لا يحتاجان حجرا صحيا «فيديو»

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، اليوم، أن وكالة شؤون العمرة، التي تتبع وزارة الحج والعمرة والسعودية، أصدرت بيانا قبل دقائق، اشتمل على 3 نقاط مهمة، وشروط جديدة تخص المعتمر المصري القادم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة خلال الفترة المقبلة.

الشروط الجديدة للعمرة

وقال «حنفي»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن هذه النقاط جاءت كالتالي:

- من يحصل على جرعتي لقاح فايزر أو أسترزينكا أو جرعة من لقاح جونسون ويحمل شهادة تطعيم موثقة، يتاح له دخول المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة وزيارة مسجد نبي الله محمد صلَّ الله عليه وسلم، دون اشتراط حجر صحي مؤسسي.

- من حصل على جرعات لقاحي سينوفارم وسينوفاك، ويحمل شهادة موثقة بتطعيمه بتلك الجرعات، يخضع لحجر مؤسسي لمدة 3 أيام بأحد الفنادق المعتمدة، من قبل وزارة الصحة السعودية داخل المملكة، على أن يخضع لمسحة PCR، بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي المؤسسي، موضحًا أن تكلفة الحجر الصحي يدفعها المعتمر.

- من حصل على أي نوع لقاح، ويحمل شهادة توضح تطعيمه باللقاحات المضادة لوباء كورونا، ولكنها غير موثقة، يخضع لحجر مؤسسي لمدة 5 أيام، كما يطلب منه تقديم شهادتين فحص PCR، الأولى تقدم في اليوم الأول من وصوله إلى المملكة السعودية، ومرة أخرى في اليوم الخامس عند مغادرته للحجر الصحي المؤسسي.

الشهادة الموثقة للحصول على لقاح كورونا

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن الشهادة الموثقة، هي الشهادة المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والموثقة إلكترونيا بموجب رمز QR من جمهورية مصر العربية.

وأردف أنه على جميع المعتمرين القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة خلال الأيام المقبلة، الحصول على فحص PCR من أحد المعامل المعتمدة.