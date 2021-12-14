إحالة عصابة السطو الإلكتروني والإتجار في البشر لجنايات المحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة، اليوم الثلاثاء، بإحالة شاب وفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسطو الإلكتروني والإتجار بالبشر، إلى محكمة جنايات المحلة، وذلك من خلال نشر صور الحياة الخاصة وفبركتها للأسر وعائلات، بقصد التربح والابتزاز مادياً.

إحالة عصابة السطو الإلكتروني وابتزاز أسر وعائلات المحلة للجنايات

وشدد المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، في توجيهاته إلي مساعديه من فريق النيابة العامة، على سرعه التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الجناة الهاربين، ومحاسبتهم جنائياً.

وأفادت مصادر بأن جهات التحقيق بالنيابة العامة الكلية استمعت إلى أقوال أسر وعائلات من ضحايا التشكيل العصابي، في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021، والتي كشفت عن وقوعهم تحت طائلة الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بقصد تجارة البشر، ونشر صورهم في أوضاع فاضحه مفبركة.

تحقيقات النيابة العامة تفضح تورط المتهمين في الإتجار بالبشر وابتزاز ضحاياهم

وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن شروع المتهمين في استخدام برامج ممولة، تدعم تقنية التجسس والهاكرز لاختراق حسابات ضحاياهم، ونشر صورهم على صفحات ومواقع إباحية بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني، وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، في وقت سابق، إخطاراً من المقدم خالد عمار، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضا للسطو الإلكتروني والهاكرز من جانب فتاة تُدعى «داليا ق.»، 25 سنة، مقيمة بقرية «ميت حبيب»، في نطاق مركز سمنود، وشاب آخر يُدعى «محمود م.»،31 سنة، مقيم بشارع «شكري القواتلي»، بدائرة قسم أول المحلة، وكلاهما هاربين، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبطهما.

تفاصيل بلاغات من المواطنين تكشف التشكيل العصابي

وكشفت البلاغات عن تعرض أصحابها للسطو والابتزاز على أيدي المتهمين، عبر صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعة، وتهديدهم بنشر صورهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، لسرعة ضبط الجناة الهاربين وتسليمهم للعدالة، والانتقال إلي موقع البلاغات المقدمة ضد التشكيل العصابي الذي يقوده شاب وفتاة.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة، عن هروب الشاب والفتاة من محال إقامتهما إلى أماكن مجهولة .

فرق أمنية لملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة

في ذات السياق، أجرى المقدم محمد صقر، مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، تحريات أمنية حول تلك الوقائع، وتبين صحة الاتهامات المقدمة ضد الشاب والفتاة، وارتكابهما وقائع مماثله وشروعهما في التعدي على الأسرتين بقصد التشهير والابتزاز، ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علي غرار التشهير بضحاياهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .