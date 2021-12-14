فيديو لشباب تسحبهم سيارة.. و«الداخلية» تعلن فحص الواقعة (فيديو)

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، فيديو يظهر استهتار عدد من الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد، وتعريض حياتهم وحياة الغير للخطر، حيث يظهر مجموعة منهم، وسيارة أحدهم تسحبهم، وهم واقفون على «الاسكيت»، بينما يسحب صديق آخر لهم، يرتدي حذاء «اسكيت» أيضا، دراجة بخارية.

وطالب الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم البرنامج، متابعيه، أن يشاهدوا هذا الفيديو، الذي صوره بنفسه، قائلًا: «اتفرجوا وبصوا ولادكم بيعملوا ايه، بصوا لولادكم اللي أنتوا جايبولوهم عربيات، خارجين مساء في عرض الطريق، بيعرضوا نفسهم للموت إزاي، الفيديو ده أنا اللي مصوره بإيدي من عربيتي».

رسالة من الإعلامي لأهالي هؤلاء الشباب

ووجه الإعلامي رسالة إلى هؤلاء الشباب وأهاليهم، مضيفًا: «أي خبطة في رجل واحد فيكم، تموت أهلكم دي تخلي أبوك وأمك يجروا بيك، أنتوا بالنسبة لنا حاجة كبيرة، وعارف أن كلكم هتسمعوا كلامنا وتخرجوه من الناحية التانية».

وتابع: «البنت اللي مدلدلة راسها من الشباك دي ومبسوطة إنها بتصور زمايلها، وعندها 12 أو 13 سنة، الطفلة اللي بتسوق عربية ماما جايبهالها أو بابا جايبهالها، وخارجة تعمل بيها كدا دون مسؤولية في الطريق».

وواصل: «العيال اللي ماشية بالفيسبا ولا بالموتوسكيل، وبيجروا أصحابهم وراهم بهذا الشكل، تخيلوا لو سائق توقف مرة واحدة أمامهم، ايه اللي هيحصل».

وأوضح الإعلامي، أنه حرص على تصوير هؤلاء الشباب وإظهار وجوههم بالفيديو، حتى يتعظوا ويعلموا مدى حب واهتمام أهاليهم بهم.

وأكمل: «خدوا بالكم من ولادكم شوية، راقبوهم شوية، وعاقبوهم شويتين، يا جماعة الخير مترجعوش تزعلوا، إنتوا بتزعلوا لما يحصل مكروه وإحنا كمان بنزعل معاكم، يا جماعة الخير خدوا بالكم من ولادكم كويس عشان يعيشولكم».

استجابة وزارة الداخلية

واستجابت وزارة الداخلية سريعًا، بعد عرض هذا الفيديو أمام المشاهدين، حيث أكد الإعلامي أن الوزارة تواصلت مع البرنامج وأعلنت عن فحص ملابسات واقعة استهتار عدد من الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد.