النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ كريم الهواري المتهم بقتل 4 شباب بالشيخ زايد

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة دهس 4 شباب في الشيخ زايد، المتهم فيها كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إن جهات التحقيقات تتابع الحالة الصحية للمتهم «كريم»، من خلال التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى المتواجد فيها حاليًا؛ تمهيدًا لنقله إلى محبسه في أماكن الاحتجاز القانونية.

وجهت النيابة العامة للشاب كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في «حادث الشيخ زايد»، تهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المسكرات، بعد أن ثبت من فحص المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة من المتهم تحتوي على جوهر مخدر ومادة الكحول الإيثيلي، وتم استجواب المتهم بتلك التهم الجديدة ومواجهته بتقرير الطب الشرعي وما أسفر عنه من نتائج.

النيابة تتسلم نتائج تحليل كريم الهواري من الطب الشرعي

وأوضح بيان صادر عن مكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الأحد، أن النيابة العامة تسلمت نتائج الفحص من الطب الشرعي التي أثبتت تعاطي الشاب للمخدرات قبل وقت قيادة سيارته بوقت قليل وأنه كان يسير بسيارته بسرعة جنونية، كما ثبت أيضًا من الفيديو التي تحفظت عليه النيابة العامة، الذي أظهر الحادث بشكل مفصل، وكان الشباب الأربعة يسيرون بسيارتهم بشكل طبيعي، بينما جاء الشاب كريم الهواري يقود سيارته بسرعة جنونية واصطدم بسيارة الشباب الأربعة من الخلف؛ ما أدى إلى تدميرها بالكامل والتسبب في وفاة كل من بالسيارة، بينما أصيب «الهواري» بإصابات بالغة نقل على إثرها للمستشفى.

تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر

وأشار بيان النائب العام، إلى أن النيابة العامة قررت حبس الشاب بتهمة تعاطي المخدرات على ذمة التحقيقات، كما عثر بحوزته على قطعة من المخدر بقصد التعاطي، وتم مواجهة الشاب بتلك المخدرات وتبين أنه كان يحوزها بقصد التعاطي، كما أنه تسبب خطأً في موت 4 شباب، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا أثناء قيادته سيارته بسرعة جنونية في منطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن كريم الهواري سيتم نظر تجديد حبسه من قبل قاضي المعارضات في محكمة أكتوبر، بتهمة القتل الخطأ لـ 4 شباب كانوا يستقلون سيارتهم.