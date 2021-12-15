قبل اجتماع «المركزي» غدا.. أبرز العوائد على حسابات التوفير بالبنوك

يتبقى 24 ساعة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير للعام الحالي 2021 لحسم أسعار الفائدة في ظل موجات التضخم العالمي التي تضرب العالم كأحد التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا على مستوى العالم منذ نهاية عام 2019.

وتتعلق آمال أصحاب حسابات التوفير المختلفة بشكل خاص في البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر، إذ تؤثر قرارات اللجنة على أرباح المودعين سنوياً.

كانت آخر قرارات «المركزي» في شهر أكتوبر الماضي هو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والخصم وسعر العملية الرئيسية عند 8.25%و9.25%، على التوالي للتثبيت للمرة السابعة على التوالي.

أولاً بنك مصر

وتوفر البنوك وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر عدة حسابات للتوفير وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك مصر على الإنترنت يقدم مجموعة من حسابات التوفير أبرزها حساب التوفير للشباب بحد أدنى لفتح الحساب لا يتعدى الـ 1000 جنيه ويقسم بنك مصر حساب توفير الشباب إلى عدة شرائح :

الشريحة الأولى تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه

تتراوح بين 3% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحةً الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه

نسبة الفائدة 3.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الثالثة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه

نسبة الفائدة 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه

سجلت الفائدة 4.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و 4.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و 4.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و 4.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه

نسبة الفائدة 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و5.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

ثانيا البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري فيقدم حزمة من حسابات التوفير لتناسب كل أعمار العملاء أبرزها أيضا حساب توفير الشباب يبدأ من سن 16 عاما وبحسب موقع «البنك الأهلي» عبر الإنترنت لا يزيد الحد الأدنى لفتح الحساب عن 1000 جنيه ويقسم البنك الفوائد على شرائح متعددة.

الشريحة الأولى من 3000 جنيه وحتى 5 الاف جنيه

أسعار الفائدة

3% على العائد الشهري.

3.05% سنويا على العائد ربع السنوي.

3.10% سنويا على العائد نصف السنوي.

3.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه

أسعار الفائدة : -

4 % سنوياً على العائدة الشهري.

4.05% على العائد ربع السنوي.

4.10% على العائد نصف السنوي.

4.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى 500 الف جنيه

أسعار الفائدة :ـ

4.5% سنويا على العائد الشهري.

4.6% سنويا على العائد ربع السنوي.

4.65% سنويا على العائد نصف السنوي.

4.75% على العائد السنوي.

الشريحة الأخيرة أكثر من نصف مليون جنيه.

أسعار الفائدة :ـ

4.75% سنويا على العائد الشهري.

4.85% سنويا على العائد ربع السنوي.

5% سنويا على العائد نصف السنوي.

5.25% سنويا على العائد السنوي.