السيسي للطلاب: واكبوا سوق العمل ولا تكونوا عبئا عليه.. الرقمنة المستقبل

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب المصري على مستقبلهم، وذلك خلال إجابته عن سؤال أحد طلاب كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ احنا عارفين إن الدولة بتعمل إنجازات كتير، بس بتعمل ايه للمستقبل؟»، إذ رد السيسي: «لو قعدت أكلمك على اللي الدولة بتعمله واحنا بنعمله للمستقبل كتير جدًا، بس المهم تكون فاهم الدنيا حوالين منك، وتكون مستعد لسوق العمل القادم».

هناك تخصصات كثيرة في مجال القانون

ووجه السيسي حديثه للطالب بكلية حقوق جامعة كفر الشيخ: «أنت هتبقى خريج حقوق، لو أنت النهاردة اكتفيت بالتعليم اللي جوه الجامعة دلوقتي، ونسيت إن الـ4 سنين اللي أنت فيهم تقعد تفكر للمستقبل، في تخصصات في مصر كثيرة في مجال القانون، منها تخصصات متقدمة للغاية، وبالتالي ده فرص مطلوب لها تعليم متقدم جدا».

على الشاب أن يكون على قدر سوق العمل المتاح

وتابع رئيس الجمهورية: «مطلوب إن الشاب يبقى على قدر سوق العمل المتاح، مايكونش عبء على سوق العمل، فيه تخصصات عندنا فيها عجز كبير، زي الرقمنة، عندنا تحدي كبير جدًا في هذا المجال، سوق العمل بتاعه مش في مصر بس، لا، سوق العمل بتاعه في كل حتة في الدنيا بس نمتلك القدرة دي، نمتلك مبادرات لا حصر لها».

مجال الرقمنة داخل وخارج مصر بلا حدود.. هو ده المستقبل

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنت دلوقتي في حقوق، ممكن تسألني أنا ينفع أشتغل في الرقمنة، أقولك آه، اشتغل فيها ان حبيت أنت وزمايلك، عاملين مبادرات للدولة وكورسات من 10 آلاف لغاية 100 ألف جنيه للمجال ده، لأن المجال ده جوه مصر أو بره مصر بلا حدود، وهو ده المستقبل».