مصرع سيدة صدمها «توك توك» طائش بسرعة زائدة بشوارع طنطا

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها صدمتها مركبة توك توك حال عبورها الطريق واصطدامها بسيارة بمنطقة المرشحة بشوارع مدينة طنطا، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع سيدة صدمها توك توك بمنطقة المرشحة بشوارع طنطا

في المقابل أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة الحادث واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسماع أقوال شهود عيان للحادث.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من باصابة سيدة إثر دهس توك توك لها أثناء عبورها الطريق بمنطقة المرشحة في طنطا أمام الكورنيش.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة السيدة إثر اصطدام توك توك بها واصطدامه بسيارة ملاكي أخرى بسبب السير مسرعا على الطريق، كما لفظت السيده الضحية أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

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كما ناشد العشرات من أرباب الأسر والعائلات الجهات التنفيذية بأهمية عمل وتدشين مطبات هوائية بتلك المنطقة ومنع سير التوكتوك بمنطقة الكورنيش.

النيابة العامة تقرر تشريح جثة السيدة ودفنها بمقابر أسرتها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.