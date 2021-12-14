مسلم: يجب الاهتمام بالدوري المصري حتى لا يعزف عنه جيل منبهر بالدوريات الأوروبية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن هناك جيلًا جديدًا في الكرة المصرية، إذا لم ننتبه له بشكل جيد، لن يشاهد مباريات الدوري المصري مرة أخرى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالدوري المصري من كل النواحي، مشيرا إلى أن هناك أشياء رائعة انضمت للمنظومة الرياضية مثل «تذكرتي»، والتنظيم الجيد للبطولات، «أول مرة نشوف حجز مقاعد في الاستاد بالاسم والبيانات، وهذا أمر جيد للغاية»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن السوشيال ميديا تؤثر في الكرة المصرية، فهناك لجان إلكترونية للأندية «ده يخبط في ده، ومتعة اللعب أصبحت تتراجع».

على اتحاد الكرة القادم تجنب الانحيازات «البايخة»

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، اليوم، أن اللاعبين أصبحوا يتلقون رد الفعل من الجماهير على الهواء، فالجماهير ليس لديها عزيز، «لعبت حلو على دماغنا، ملعبتش حلو الناس بتنتقد»، وعلى اتحاد الكرة الذي سيتم انتخابه، أن ينظم المنظومة بشكل أكثر جدية، وعدم وجود الانحيازات التي وصفها بـ«بايخة»، مؤكدًا أن اللجان الإلكترونية، أصبحت أعلى سطوة وتأثير من إدارات الأندية، «أحيانا بتبقى سلاح وأحيانا تبقى ضد بس الأندية في كثير من الأحيان ترضخ للسوشيال ميديا».

على رئيس اتحاد الكرة القادم التحلي بالشجاعة والقوة

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «لازم رئيس الاتحاد القادم، يكون قائد قوي، وعنده شجاعة وعنده عدالة، محتاج تاخد قرارات عنيفة عشان المنظومة تضبط، اللاعب لاعب مفيش واحد يتجاوز، المدرب مدرب عنده مؤتمر صحفي يروحه، الحكم حكم»، موضحًا في الوقت ذاته، أن الأهلي حاليا يعاني من مشكلات في الدكة، «معندوش حد ينزل يحسم ويغير نتيجة المباريات، مفيش طاهر أبو زيد، مفيش الخطيب، مفيش حازم إمام في الزمالك، للأسف اللي بينزلوا دلوقتي عشان يدافعوا بس»، كما عاتب لجنة التخطيط الخاصة بالنادي الأهلي، بسبب عدم تواجد بديل لمحمد الشناوي حارس المرمى، «لما اتصاب كلنا حطينا إيدينا على قلبنا».