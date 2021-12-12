غادة والي: الأمم المتحدة ستصدر تقريرا عن الفساد الرياضي لأول مرة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إنّه لأول مرة في الأمم المتحدة، يصدر تقرير عن مكافحة الفساد في الرياضة، لافتة أن الدولة عندما تضع تشريعات أو تعلن استراتيجيات وطنية، وتبدأ في تنفيذها، وتشارك بإعلان نتائج عملها، ترتيبها يتقدم في مختلف التقارير.

المواطن عليه دور ومسؤولية في مكافحة الفساد

وأضافت «والي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كون الدولة وقعت على الاتفاقية الدولية، تغير تشريعاتها لتتوائم مع الاتفاقية وتكون هناك قوانين مختلفة تراجع وتحدث، ثم دعم قدرات من الأجهزة المختلفة لتطبق هذه القوانين، ثم تبدأ الدولة ترسل نتائجها.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأهم ليست مسألة التقارير الدولية، ولكن المؤشرات هي أن يشعر المواطن أن الدولة جادة في محاربة الفساد، وأنه شريك في ذلك، وأن عليه دور ومسؤولية.

ولفتت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة ستنشر مجموعة من التقارير، ولأول مرة في الأمم المتحدة يصدر تقرير عن مكافحة الفساد في الرياضة، سواء للأجهزة الرياضية أو المؤسسات أو الأندية أو القطاع الخاص، إذ أن الرياضة تعد نشاطا اقتصاديا حجمه حوالي 750 مليار دولار، وبالتالي كل الأنشطة الاقتصادية الضخمة التي بها أموال كثيرة تكون مستهدمة من عصابات الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية والفاسدين.

إصدار تقرير عن الفساد الصحي

وأفادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن الرياضة بجانب كونها تحتوي على أموال كثيرة تنفق وفرص عمل تنشأ لكنها أيضا صناعة يهتم بها الشباب، وبالتالي مكافحة الفساد في الرياضة أمر هام للغاية، وسيتم إطلاق تقرير عن هذا الموضوع.

وأوضحت أنه سيتم التطرق لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، فيما يتعلق بصناعة الأدوية وتوزيع الطعوم دوليا وأجهزة الحماية من العدوى، فعندما حدث إنفاق كثير في العام الماضي نشطت عصابات الإجرامية وبالتالي هناك تحرك في هذا الاتجاه وهي الرقابة على القطاع الصحي بشكل أكبر.