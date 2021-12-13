غادة والي: صناعة الرياضة العالمية تتعرض لفساد كبير وخاصة نتائج المباريات

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، يشارك بها 152 دولة نحو 2103 مشارك، وأكثر من 500 منظمة مجتمع مدني ومراكز بحث وفكر، مؤكدة أن هناك تشكيلة من قوى المجتمع الدولي المختلفة تشارك بهذه الدورة.

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وقع عليها 189 دولة، ومصر أحد هذه الدول الموقعة على تلك الاتفاقية، التي يعقد كل عامين مؤتمر خاص به، ينظمه أحد الدول الموقعة عليها، لمناقشة قضايا الفساد المختلفة، التي تواجه العالم.

مصر تستضيف الدورة التاسعة للمؤتمر هذا العام

وأشارت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن تلك المؤتمرات تناقش أيضا جهود دول العالم لمواجهة الفساد، التي وصفته بالجريمة العابرة للحدود، والتي تؤثر على تنمية المجتمعات.

وتابعت أن مصر هي من تستضيف هذا العام الدورة التاسعة من هذا المؤتمر، وهي من اختارت موضوعات مناقشات هذا المؤتمر، والتي تشمل الكثير من النقاط الهامة الخاصة بقضايا الفساد على مستوى المجالات المختلفة، وبالأخص الفساد بمجال الأدوية واللقاحات.

إطلاق عدة تقارير دولية

وأوضحت أن هذا المؤتمر، من المقرر أيضًا أن يشهد إطلاق عدة تقارير دولية، وبالأخص عن الفساد المتواجد بصناعة الرياضة العالمية، مواصلة: «صناعة الرياضة صناعة كبيرة للغاية نتحدث هنا عن مليارات الاستثمارات بها، وتتعرض هذه الصناعة إلى فساد كبير، بالأخص على مستوى الرهانات على نتائج مبارايات كرة القدم».

وتابعت: «المؤتمر سيشهد أيضًا إصدار تقرير حول كيفية مشاركة المرأة في مواجهة قضايا الفساد المختلفة».