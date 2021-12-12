غادة والي تكشف تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كشفت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، تفاصيل وأهمية استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قائلة إن هذا المؤتمر يضم الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية موقع عليها 189 دولة، وهي اتفاقية ملزمة لهذه الدول.

الإمارات استضافت المؤتمر العامين الماضيين

وأضافت «والي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كل عامين إحدى دول العالم تستضيف المؤتمر لتضع فيه خارطة الطريق للعامين القادمين، لافتة أنه منذ عامين المؤتمر أقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت مصر استضافتها للمؤتمر هذا العام.

144 دولة تشارك في المؤتمر بتمثيل هو الأعلى

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية عملت بشكل مكثف ووزارة الخارجية لاستضافة المؤتمر، لافتة أن عدد المشاركين في الدورة الحالية للمؤتمر 144 دولة، بحضور 2170 ممثلا، وهذا أعلى حضور في تاريخ المؤتمر، ونظرا لظروف الجائحة سينعقد المؤتمر بالحضور الشخصي والافتراضي، وبالتالي نصف عدد الحضور سيحضرون افتراضيا.

5 رؤساء دول سيلقون كلمات لأول مرة

ولفتت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك 5 رؤساء دول لأول مرة سيلقون كلمات بالمؤتمر افتراضيا، كما سيحضر 50 وزيرا منهم 20 سيحضرون افتراضيا، كما سيحضر أكثر من 30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم.

عدد ضخم من منظمات المجتمع المدني تشارك بالمؤتمر

وأفادت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يشارك لأول مرة عدد ضخم من منظمات المجتمع المدني، إذ يوجد 268 جمعية لديها صفة الاستشارية في الأمم المتحدة، إضافة لـ 257 جمعية أهلية عادية، بجانب مشاركة أكثر من 47 مركزا للفكر والبحث، ومنظمات الأمم المتحدة.