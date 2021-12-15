مصرع شخص صدمه قطار جنوب بني سويف

لقى شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ باصطدام قطار بشخص في مركز ببا جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا، بتصادم قطار بشخص ووفاته في الحال ولم يتم التعرف على بياناته بموقع الحادث.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى «مصطفى علي محمد» مقيم قرية منشأة أبومليح التابعة لمركز سمسطا، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية في بني سويف

وفي سياق آخر لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية وش الباب بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، والجثة إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.