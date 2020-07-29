مطار طابا يستقبل أول رحلة سياحية دولية 5 أغسطس المقبل

تلقت وزارة الطيران المدني عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، حيث يستقبل مطار طابا أول رحلة دولية قادمة من بولندا في 5 أغسطس المقبل.

وتعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير 7 رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من 19 أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضًا لمدينة شرم الشيخ، في إطار نتائج الجولات والزيارات المستمرة التي يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمطارات الجذب السياحي، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارتين من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية بمصر.

يأتى ذلك عقب زيارة وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخرًا حيث تفقد الطيار محمد منار مطار طابا واطمأن على جاهزية المطار الذي يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا.

وأكد "منار" حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار في تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران ومنح شركات الطيران التي تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والأيواء، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على الخدمات الأرضية حتى آخر أكتوبر 2020 وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.