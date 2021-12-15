شروط وخطوات التقدم لأداء العمرة إلكترونيا.. التحصين بجرعتين ضرورة

مع اقتراب عودة موسم العمرة، والسماح للمعتمرين المصريين بالسفر لأداء مناسكها، وذلك بعد توقف دام قرابة العامين، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لدخول أراضيها، وأسعار رحلات العمرة وكيفية التقدم للحصول على طلب تأشيرة للعمرة.

خطوات التقدم للعمرة إلكترونيًا

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات التقدم للعمرة إلكترونيًا بالخطوات، وذلك وفقًا لبوابة العمرة المصرية على النحو التالي:

- على المواطن الذي ينوي أداء العمرة، الدخول عبر موقع بوابة العمرة المصرية.

- للاستفادة بخدمات البوابة ينبغي عليك تسجيل مستخدمًا جديدًا من خلال الضغط على «إنشاء حساب».

- يقوم المواطن بإدخال اسم والجنسية ورقم جواز السفر ورقم الموبايل، وتعيين كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى ثم الضغط على «إنشاء حساب».

- بعد ذلك يستطيع المواطن التعرف على الشركات المعتمدة التي لها أحقية تنظيم رحلات العمرة، ويمكنك الضغط على الموقع الإلكتروني للشركة التي ترغب بالسفر معها لمعرفة تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

- بعد اختيار الشركة المناسبة، يذهب المتقدم للشركة للاتفاق على البرنامج المعروض عبر صفحتها الرسمية، لتحديد معاد الرحلة وكافة التفاصيل، مع ضرورة إبرام عقد مع الشركة لضمان حقوقك وواجباتك.

- بعد إبرام العقد والحصول على التأشيرة، يدخل المتقدم الرقم القومي أو رقم جواز السفر عبر الموقع الرسمي للبوابة، والضغط على «استعلام» لتظهر التفاصيل المتفق عليها بشأن الرحلة من حيث الشركة المتعاقد معها ورقم الجواز وتكاليف رحلة العمرة وسير إجراءات الحجز الخاصة به والى أين وصلت.

- وبعد صدور الباركود الخاص بك عليك استلامه من الشركة التي ستسافر من خلالها قبل ميعاد السفر.

أهمية الباركود

- الحصول على الباركود يؤكد صحة تأشيرتك وسلامة برنامج رحلة العمرة وإتمام حجز وسائل سفرك وتنقلاتك وفنادق إقامتك بالمملكة العربية السعودية.

- يتيح الباركود سهولة الحصول على البيانات والسرعة والدقة في التعرف على المعلومات وتسجيل بيانات العملاء بشكل كامل.

- يتيح الباركود للجهات المسؤولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالمًا، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجهه.

اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة السماح، يستطيعون البدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وأشارت السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أنّه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وحددت وزارة الصحة بالمملكة، اللقاحات المعتمدة للقادمين لدخول القادمين من الخارج إلى أراضيها، وهي:

- فاييزر بيوتنيك «Pfizer-BioNTech».

- موديرنا «Moderna».

- أكسفورد أسترازينكا «Oxford-Astrazeneca».

- جونسون «Janssen».

- سينوفارم «Sinopharm».

- ساينوفاك «Sinovac».