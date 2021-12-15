السحب تهبط من السماء وتعانق الأرض من قمة جبل موسى بسيناء (صور)

ينتظر الآلاف من السياح سواء المصريين أو الأجانب زيارة مدينة سانت كاترين في فصل الشتاء، حيث تتساقط الثلوج عل المدينة في مشهد يضاهي ما تشهده المدن الأوربية، وتسجل المدينة درجات حرارة أقل من الصفر معظم أيام الشتاء، لدرجة أن الجهاز التنفيذي يقوم بإزالة الثلوج من الطرقات وأمام المنازل.

ويعد جبل موسى بسانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر، حيث يبلغ ارتفاعه نحو 2850 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويفضل كثيرون الصعود إلى قمة الجبل، إما بهدف الزيارة والتنزه خاصة الشباب المصري والأجنبي، أو بهدف استكمال مراسم الحج بالنسبة لأتباع طائفة الروم الأرثوذكس.

شاهد السحب تنزل إلى الأرض

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص اليوم الأربعاء، إن هناك ظاهرة لا توجد في مصر إلا فوق قمم جبال سانت كاترين، حيث تهبط السحب وتنزل إلى الأرض، لدرجة أن السياح يمرون وسطها أثناء النزول من فوق قمة الجبل.

وأضاف العناني أنه جرى اليوم رصد السحب وهي تتخلل جبل موسي لتنزل إلى الأرض في ظاهرة لا تحدث إلا في موسم الشتاء البارد، مشيرا إلى أن السياح أكدوا انعدام الرؤية أثناء رحلة الهبوط من الجبل، حيث تخللت السحب الطريق وهبطت عل الأرض.

وقال إن درجات الحرارة فوق جبل موسى سجلت 3 درجات فجر اليوم.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا ومقطع فيديو للسحب التي ظهرت أسفل قمم الجبل.

التعامل مع السحب

أشرف عطوة، دليل بدوي من قبيلة الجبالية، التقط الصور الحصرية التي حصلت عليها «الوطن»، يقول إنه في حال ظهور السحب وهي تنزل على الجبال وتغطي الأرض تكون الرؤية صعبة خاصة في الساعات الأولى من النهار، لذا نقوم مع المجموعة بالسير متقاربين ونستطيع الرؤية لمسافة بسيطة، موضحا أن السياح يفضلون رؤية هذه الظاهرة لأنهم يشاهدون غروب وشروق الشمس، إضافة إلى السحب التي تتسبب في سقوط الأمطار والسيول.

وأكد أنه مع ظهور الشمس تبدأ السحب في الاختفاء تدريجيا، موضحا أنه «إذا كثرت السحب وتغير لونها إلى الأبيض الناصع نقوم بالنزول على الفور من قمم الجبال لأسفل، لأن ذلك يعني أن الثلوج ستتساقط، وقد تهب عاصفة ثلجية تؤدي إلى انعدام الرؤية، وهذا حدث منذ خمسة أعوام في منطقة يطلق عليها فرش الأرنب وتسببت في وفاة ثلاث أشخاص».