انطلاق حملة الدعاية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء (صور)

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح اليوم، توزيع الملصقات الخاصة بحملة شلل الأطفال بالشوارع ومكاتب الصحة، ضمن الاستعداد لتنفيذ الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في كل المدن.

وأشار «رخا» إلى توزيع ملصقات الدعاية والإعلان قبل انطلاق الحملة الأسبوع المقبل، في الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر الجاري، كما تم إعداد وتدريب نحو 132 من فرق العمل التي سوف توزع على السيارات المتنقلة، أو مكاتب الصحة أو تقدم بطرق الأبواب.

وأكد أن أعداد الاطفال المستهدفين في الحملة 24 ألف طفل وطفلة، حيث تم إخطار كل الجهات للإعلان عن الحملة، مناشدا المواطنين بضرورة تطعيم الأطفال.

إعدام 539 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة

وفي سياق آخر، قال «رخا»، إن مديرية الصحة شنت حملة موسعة على هامش استقبال عدد من المؤتمرات الدولية بالمحافظة، منها مؤتمر مكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، حيث قامت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة ومكتب مراقبة الاغذية بمدينة شرم الشيخ، بالمرور على 18 منشأة سياحية، وتم إعدام 539 كيلو جراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و200 لتر لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 41 محضرا

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، المرور علي عدد من المنشآت والمحال التي تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين والسياح، حيث حُرر 16 محضرا لعدم النظافة، و25 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، بإجمالي 41 محضراً.

وقال إنه جري سحب 56 عينة وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل، كما تم سحب 173 مسحة للتحليل، والكشف عن العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية.