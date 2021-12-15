افتتاح المبنى الجديد لحي المرج بالقاهرة بتكلفة 27 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المبنى الجديد لحى المرج بتكلفة بلغت ٢٧ مليون جنيه وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن المبنى الجديد يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين تمت إقامته بالتعاون مع وزارة التخطيط في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع المحافظة فى تنفيذ جميع مراحل مشروع المركز التكنولوجي من توريد وتحديث الأجهزة والمعدات وتدريب الموظفين على الحاسب الالي ، بالإضافة إلى تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات، وكذلك الإشراف على إدخال ملفات المواطنين وبيانات الرخص .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه اليوم هو المركز رقم ١٦ ضمن المراكز المطورة والمميكنة بالعاصمة ، وتم الانتهاء من ٧ مراكز أخرى سيتم افتتاحها تباعًا بأحياء شبرا والشرابية وروض الفرج وشرق مدينة نصر والساحل والنزهة وعين شمس ، وجارى العمل على ميكنة ١٤ حى فى الشهور القادمة ، حيث يقدم كل مركز ما يقرب من (١٤٠) خدمة للمواطنين منها طلب تصالح على مخالفة البناء، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل ،مضيفاً أن وزارة التخطيط تقدم الدعم الفني المستمر والمتابعة من خلال توفير فريق عمل مدرب على اعلى مستوى لحل اي مشاكل او معوقات بشكل فوري للحفاظ على استمرارية العمل، بالإضافة الى اختبار التحديثات وتشغيل التطبيقات بمركز البيانات .وأضاف محافظ القاهرة ان مبنى الحي مقام على مسطح ارضي تبلغ مساحته ٩٤١ م٢ تشغل المباني منه ٥٧٧ م٢ ويضم ٣٣٧ موظف ، مشيرا إلى أن المبنى مؤمن بالكامل حيث انه مراقب بالكاميرات ويوجد به شبكة إنذار حريق ، واستغرق مدة تنفيذه حوالي ١٥ شهر .

ويضم المبنى دور أرضي منخفض ودور أرضي مرتفع و٤ أدوار متكررة وساحة انتظار للمواطنين حيث يوجد بالدور الأرضي غرفة العمليات ومكتب الشئون الإدارية ، أما الدور الأول فيضم إدارة الإعلانات والطرق والمرافق والخزينة، ويوجد بالدور الثاني سكرتارية إدارة الإسكان والازالات والمخالفات والتخطيط العمراني ورخص المحلات وإدارة التسكين وسكرتارية المباني وإدارة التنظيم ومدير الإسكان وقاعة اجتماعات كبرى اما الدور الثالث فيضم إدارة حماية الأملاك وشئون المجالس والمتابعة الإدارية ومكتب رئيس الحي وإدارة الاشغالات والتغيرات المكانية ومركز المعلومات وخدمة المواطنين ، وبالنسبة للدور الرابع فيضم أرشيف الحسابات ومدير الحسابات وشئون البيئة وإدارة الرصد البيئي والمتابعة الميدانية والحسابات والمراقب المالي والشئون المالية وشرطة المرافق ،ويضم الدور الخامس العلاقات العامة وشئون العاملين والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والأسواق والساحات ومشروعك والاستحقاقات وسكرتير عام الحي .شهد الافتتاح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب ، ورئيس حي المرج ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والعميد محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعميد مهندس احمد فؤاد الحجاوى مدير مشروع القاهرة ، والمهندس محمد السيد بالوزارة .