نهايات مأساوية لـ10 «عرسان» خطفهم الموت بالشرقية.. سكتة قلبية وحوادث مؤلمة (صور)

شهدت قرية الديدموان التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن، إثر وفاة ​الفتاة منى عبدالسلام، 17 عاما، بعد مرور شهرين على خطبتها نتيجة إصابتها بسكتة قلبية.

تشييع جثمان فتاة الشرقية

وشيع أهالي قرية الديدامون في فاقوس جثمان الفتاة في مشهد جنائزي مهيب، يعكس الوداع المؤلم للفتاة الراحلة التي كان من المفترض أن تستعد لحفل زفافها خلال الأشهر المقبلة.

وقائع مأساوية لعرسان خطفهم الموت قبل الزفاف

وشهدت محافظة الشرقية عدة وقائع مأساوية لعرسان خطفهم الموت قبل الزفاف، وتنوعت النهايات ما بين حوادث صادمة، أو أسباب طبيعية، كان في مقدمتها السكتة القلبية، فلم تتكمل فرحتهم وتحولت الأفراح لجنازات، تاركين ورائهم ذكريات حزينة لأسرهم ومحبيهم.

وفاة عريس قبل الزفاف بيومين

وقبل يومين توفى محمد متولي غبن، 22 عاما، ابن قرية بني منصور، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك قبل يومين من موعد زفافه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال متولي غبن، والد العريس، إن الأسرة كانت تستعد لتجهيز مراسم الزفاف، حيث استقبلوا المنهئين على مدار 3 أيام الماضية، إلا أنهم فوجئوا قبل يومين بفقدان ابنه الوعي، وحاولوا إفاقته من نومه دون جدوى، وسارعوا بنقله إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط في الدورة الدموية.

وفاة عروس وشقيقة العريس وخاله يوم الزفاف

وسادت حالة من الحزن بقرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم، حيث توفيت عروس وشقيقة العريس وخال العريس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في مصرف قبل الوصول إلى قريتهم بوقت قصير، فيما اصيب العريس بغيبوبة ونُقله إلى العناية المركزة بمستشفى ديرب نجم، وخرج بعد تماثلة للشفاء ليصبح الناجي الوحيد من الحادث المؤلم، لكنه ظل يتجرع مرارة الألم والفقدان لعروسه وشقيقته وخاله مثل باقي أفراد أسرته.

وفي وقت سابق أيضا انطلقت زفة العروسين «محمد»، 21 عاما، و«سالي» 18 عاما، من أمام إحدى صالونات التجميل بمدينة الزقازيق إلى مكان إقامتهم بعزبة «صيام» التابعة لقرية طلحة بردين بمركز الزقازيق، وقبل وصولهما العزبة بمسافة قليلة انقلبت السيارة التي كانت كانوا يستقلوها برفقة زوج شقيقة العروسة وطفلين في المصرف المار أمام القرية.

وأسفر الحادث عن مصرع العروسة وشقيقتها والعريس، بينما نجا الطفلان وزوج شقيقة العروسة الذي كان يقود السيارة.

كما سادت حالة من الحزن بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، بعد وفاة عروسين أثناء استقلالهما سيارة على طريق منيا «القمح - الزقازيق»، حيث اصطدمت سيارة بسيارتهما من الخلف، ما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مروع، وانقسامها إلى نصفين، ليلقى العروسان مصرعهما في الحال.

كما لقي عروسان مصرعهما، بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما بقرية طحا المرج، التابعة لمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية وهما «م. أ. ص»، مهندس، وعروسه «ش. أ. هـ»، وذلك في يوم «الصباحية»