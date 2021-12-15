أماكن وموعد قطع مياه الشرب غدا بالقاهرة.. تصل لـ8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أماكن وموعد قطع مياه الشرب غدا في القاهرة، بناءً على طلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونظرًا لأعمال التطوير بشارع حسين كامل، إذ سيتم تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم بشارع حسين كامل.

أماكن وموعد قطع مياه الشرب غدا بالقاهرة

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنّ الأمر المُشار إليه سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق، وهي: «أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة - مجمع الجلاء - قاعدة ألماظة الجوية - السبع عمارات - شارع عمر بن الخطاب - ميدان تريومف - ميدان الإسماعيلية - ميدان سفير - منطقة مساكن ألماظة».

ويبدأ موعد انقطاع المياه من الساعة العاشرة مساء يوم غد الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 17 من الشهر ذاته.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وذلك حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه خلال الفترة التي جرى الإعلان عنها، وحتى عودة ضح المياه مرة أخرى، في الموعد المحدد السابق ذكره حفاظًا على صالح المواطنين.

ووفرت الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، وحال طلبها عليك الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أرقام طلب سيارات مياه صالحة للشرب

يذكر أنّ شركات الشرب توفر عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وخصصت بعض الأرقام لطلب سيارات مياه صالحة للشرب، وهي:

- يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- خصص جهاز مياه شرب القاهرة الرقم 15100 لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.

- يمكن طلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة من خلال الاتصال على الأرقام: 01221787999 – 01110064750.