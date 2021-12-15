تنفيذ 10 قوافل طبية في مجال الأسنان بالقاهرة والجيزة خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 10 قوافل طبية علاجية في مجال طب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الثلاثة أشهر الماضية، بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، في إطار الاهتمام بالصحة العامة.

قوافل لتوعية المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التخصصية وصل إلى 950 مواطنا، حيث شملت الخدمات التي قدمتها القوافل «علاج اللثة، حشو الأسنان، وتنظيف الجير»، لافتًا إلى تقديم التوعية للمواطنين من خلال تلك القوافل عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي توعوي، بشأن طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وتوزيع الهدايا العينية على المواطنين، تحمل رسائل للوقاية من أمراض الفم ومعالجتها في المراحل المبكرة.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، وضع بروتوكول للكشف ونظم الإحالة (الرعاية الأولية – الرعاية الثنائية – الرعاية الثلاثية)، بمشاركة المجلس العلمي للزمالة المصرية ومركز تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في خطط العلاج، مشيرًا إلى أنّه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية لخدمتهم بشكل دوري.

تدريب أطباء الامتياز

وأشار الدكتور وليد حسن، إلى أنّه جار تدريب أطباء الامتياز خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بمركز أبحاث طب الأسنان التابع للإدارة المركزية لطب الأسنان بمتوسط (21) طبيبًا شهريًا، مضيفًا أنّه يتم توفير البرامج التدريبية أيضًا للملتحقين بالزمالة المصرية لطب الأسرة، إذ إنّ مركز أبحاث طب الأسنان التابع للإدارة المركزية لطب الأسنان معتمد من قبل الزمالة المصرية.

وأكد الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال إعداد البرامج التدريبية الخاصة لأطباء الأسنان في تخصصات أفرع طب الأسنان بالمشاركة مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية، حيث جرى الانتهاء من إجمالي (14) دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لأطباء الأسنان من مختلف محافظات الجمهورية بأكاديمية الأميرة فاطمة.

ولفت إلى مشاركة الإدارة المركزية لطب الأسنان في استحداث زمالات تخصصية مثل (زمالة علاج اللثة – زمالة التركيبات – زمالة العلاج التحفظي)، إضافة إلى استقدام أجهزة حديثة على أعلى مستوى لأقسام الأسنان المختلفة وتشمل (قسم التقويم – قسم ذوي الهمم – قسم العمليات والتخدير الكلي – قسم زراعة الأسنان).

وذكر أنّه جار العمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز أبحاث طب الأسنان بعدد من محافظات الجمهورية، من خلال تجديد وحدات الأسنان وتوزيع القوى البشرية من الأطباء وفنيي الأسنان بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية بجودة عالية لصالح المريض المصري.