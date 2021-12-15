طرح أغنية «إلا اللعبة دي» من «مربع برمودة» (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «مربع برمودة»، الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل عنوان «إلا اللعبة دي»، وشارك في الغناء الفنانين مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل مع «كنكا» و«ديزل»، والأغنية من كلمات كنكا وألحان الديزل برودكشن.

كواليس أغنية إلا اللعبة دي من فيلم مربع برمودا

وشهدت كواليس تصوير الأغنية التي تم تصويرها مؤخرا، العديد من المواقف الطريفة بين النجمين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، كما سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على فريق الفيلم قبل أيام قليلة من طرحه.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم «مربع برمودة» قد سبق وطرحت البوستر الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم استعداداً لعرضه بدءأ من يوم 22 ديمسبر الجاري بالسينمات.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم مربع برمودا

وتدور أحداث فيلم مربع برمودة، في إطار كوميدي تشويقي ملئ بالمغامرات، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية، وتم تصوير مشاهد اليفلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

معنى اسم مربع برمودا

يشار إلى ان اسم الفيلم «مربع برمودة» وليس «مربع برمودا»، والمقصود بكلمة «برمودة» هو الشهر القبطي المعروف، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.