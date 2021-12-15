وزير الأوقاف يعلن نتيجة المسابقة العالمية للقرآن اليوم: مفاجآت سارة

يعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، والتي انطلقت السبت الماضي وعلى مدار 5 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت خلالها منافسة شديدة بين 74 متسابقا، في 5 فروع بالمسابقة، وأكدت الوزارة أن المؤتمر سيشهد إعلان النتائج مفاجآت سارة جدًا للمتسابقين على حد تعبيره.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها: أن أئمة مصر أبهروا المحكمين الدوليين في المسابقة العالمية، كما كشفت المؤشرات الأولية لنتيجة اختبار المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، تقدم وتميز المتسابق طواهير علي علوي من دولة كينيا، والمتسابق محمود علي شانفي من جزر القمر، والمتسابق روميدو أحمد محمد من الكاميرون، في الفرع الثاني من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والذي يشمل غير الناطقين باللغة العربية.

ذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أما في فرع ذوي الهمم، فتقدم، الشيخ عبد العزيز شعبان عبد العزيز، خلال لجان الاختبارات، وزينب علي محمد أحمد، ونادي سعد جابر، ومحمد أحمد حسن عبدالحليم، وأحمد محمد محمد علي السيد،أما فرع النشء فما زالت لجان الاختبارات منعقدة لحسم الفائزين منهم.

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس لجان اختبارات المقاصد والتفسير للفرع الأول وفرع الأئمة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، وأكد أن فهم معاني القرآن الكريم وغاياته ومقاصده أحد أهم أولويتنا الدعوية.

74 متسابقا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي على المسابقة في دورتها الثامنة والعشرين، فيما جرى دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل في إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.

وتضم لجان المسابقة العالمية للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، في عضويتها كلا من أ.د عبد الكريم صالح من مصر، أ.د جمال فاروق جبريل من مصر، والشيخ سراج الدين سليمان، من مصر، والشيخ فاديم إليا صوف صديقويتش من روسيا.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وجاء الفرع الأول، في حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل من الجنسين، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، أما الثاني فيشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية من الجنسين بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

وخصص الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، والرابع يتضمن حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12 عاما.

جوائز المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف أيضا توزيع قيمة جوائز المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم، في الفرع الأول، والفائز الأول 180 ألف جنيه، والفائز الثاني 120 ألف جنيه، والفائز الثالث 100 ألف جنيه، والفرع الثاني، والفائز الأول 150 ألف جنيه، والفائز الثاني 100 ألف جنيه، والفائز الثالث 50 ألف جنيه، وفي الفرع الثالث سيحصل الفائز الأول 50 ألف جنيه، والفائز الثاني سيحصل 30 ألف جنيه، والفرع الرابع ، سيحصل الفائز الأول 50 ألف جنيه، والفائز الثاني سيحصل 30 ألف جنيه، إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية في العالمية الــ 28 للقرآن الكريم لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وشهدت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الأوقاف مشاركة 18 مصريا، فهناك فرع لحفظ القرآن، وآخر للمقصاد، وفرع لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرع للناشئة، وفي هذا العام، تم تخصيص فرع للأئمة وحفظ القرآن مع التفسير.