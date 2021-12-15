إطلاق مبادرة «هنجملها» لزراعة الأشجار المثمرة في كفر الشيخ

أطلقت محافظة كفر الشيخ مبادرة «هنجملها» لزراعة الأشجار المثمرة بالأحياء وشوارع المحافظة وعدد من مدارس التربية والتعليم، إذ زرع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الأشجار المثمرة بديوان عام المحافظة، ضمن المبادرة.

كما شارك اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة، في زراعة عددا من الاشجار، بحضورعبدالباسط البركة المستشار الإعلامي للمبادرة، ونرمين عادل، منسق المبادرة بجامعة كفر الشيخ، كما تم زراعة عدداً من الأشجار المثمرة بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية.

إطلاق المبادرة في عدد من المدارس

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ المبادرة لتجميل وتشجير مدخل المحافظة من ناحية كمين 30 يونيو وزراعة الأشجار المثمرة بعدد من المدارس، منها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، إضافة لزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لأعضاء فريق عمل المبادرة،والمهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مبادرة «هنجملها» تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات.

إطلاق مبادرة «شهيدنا حي» لتجميل شوارع كفر الشيخ

وفي وقت سابق، أطلق نادي القيادات الشبابية بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة «شهيدنا حي»؛ لتخليد ذكرى أسماء الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسماح لويزو، رئيس نادي القيادات الشبابية.