«الأزهري» يوجه رسالة لفتاة قرأت القرآن لمدة 10 ساعات دون أخطاء

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الفتاة هاجر سعد السعيد، التي شاركت في المسابقة العالمية لقراءة القرآن الكريم، مع 74 متسابقًا من 40 دولة، وقرأت القرآن في جلسة واحدة مدتها 10 ساعات دون خطأ واحد.

تهنئة من مستشار الرئيس

وقال «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأربعاء: «ألف ألف مبروك، نهنئ ونبارك لكِ هذا التفوق والنبوغ في حفظ كلام رب العالمين، ونهنئ الوالدين اللذين تعبا معك في هذا، والشيخ الكريم الذي ساعدك على ختم القرآن، ونهنئ مصر على أنه بين أبناءها أحد بهذا النبوغ والتفوق في حفظ كلام رب العالمين».

من جانبها، قالت «هاجر» إنها تبلغ من العمر 20 عامًا، وبدأت في حفظ القرآن الكريم من الصغر، لكنه كان حفظًا متقطعًا، وفي الصف الأول الابتدائي بدأت في الحفظ المتواصل وختمت القرآن في الصف الثالث الإعدادي، وظلت على المراجعة إلى أن وصلت للمرحلة الجامعية وقرأت على مشايخ عدة، وأخذت إجازة من أحد المشايخ، مشددة على أن والدها ووالدتها ساعداها في البداية وشجعاها لكي تكمل في طريق القرآن، وأدخلها والدها الأزهر حبًا في القرآن.

أهمية الحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة والإنشاد

وعلق مستشار رئيس الجمهورية، على تصريحات «هاجر»، قائلا إنه يوصي أبناء مصر جميعًا المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالحفاظ على المدرسة المصرية العريقة في التلاوة والإنشاد، ونريد خروج أجيال جديدة مثل الشيخ صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد رفعت، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، ونرغب في تجديد هذه المدرسة وظهور نماذج أخرى بهذا التألق والسطوع والتفوق والجمال، وفي الإنشاد أيضًا هناك مدرسة المرحوم «طه الفشني، ونصر الدين طوبالا، والنقشبندي»، ونقول لهم ثبتوا في أذهانكم المدرسة المصرية العريقة.

وأكد أنه يزكي ويدفع بقوة التنافسية، مشددا على أن «هذا نموذجًا رفيعًا للتنافسية، ويجب أن يكون هناك إتقان واهتمام في القرى المصرية بحفظ وفهم القرآن».