عمرو حسن: معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين

حذر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، من الزيادة السكانية، مؤكدا أن النمو السكاني خطر كبير يلتهم التنمية، منوها إلى أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري في مصر.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل سنويا لـ2 مليون و200 ألف نسمة، منوها إلى أنه 4 أضعاف الصين، وذلك خلال حواره عبر خاصية «زوم»، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي».

عدد سكان مصر ارتفع 750 ألف نسمة خلال آخر 5 أشهر

ولفت «حسن» إلى أن عدد سكان مصر ارتفع 750 ألف نسمة خلال آخر 5 أشهر، رغم أن الرقم المستهدف لمواجهة الزيادة السكانية يتطلب زيادة 400 ألف نسمة فقط في العام الواحد، مشيرا إلى أن دولة مثل سويسرا يرتفع عدد سكانها سنويا بمعدل 9500 نسمة سنويا، بينما يزيد هذا الرقم كل يومين في مصر، مؤكدا أن هناك ارتباط كبير بين النمو السكاني والاقتصادي، ويجب التوازن فيما بينهما.

الزيادة السكانية تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إلى أنه على الرغم من أن السكان من عناصر القوي الشاملة، لكن هذا المبدأ مشروط بعدم التأثير على الموارد، وتشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع، فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.