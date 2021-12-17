بائع سلاحف في الغربية.. عنده أنواع نادرة سعرها 4000 جنيه وبتاكل جمبري

داخل منطقة شارع الترعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يوجد أشهر بائع للزواحف وخاصة «السلحفاة»، في العقد الثالث من عمره يدعي موسى المحلاوي، والذي احترف تربية الحيوانات الغريبة والأليفة طوال 5 سنوات من عمره عقب إتمام دراسته التعليمية من أجل كسب قوته اليومي بالحلال .

قصة كفاح شاب محلاوي احترف تربية السلاحف وطيور الزينة

انتقلت «الوطن»، إلى موقع تربية السلاحف بمختلف أنواعها، الصحراوية والبرمائية، بأسعار تنطلق من 100 جنيه حتى 4000 آلاف جنيه، حسب أحجامها وعمرها، داخل محل مساحته نحو 50 مترا، يتوافد عليه محبو الحيوانات والطيور الأليفة للشراء.

«موسى» يزاول مهنه تربية الحيوانات الغريبة والأليفة طوال 5 سنوات

«الحمد لله ربنا بيراضيني أنا وأخويا بدعاء أمي وأبويا، ومصدر رزقنا في تربية السلحفاة وطيور الزينة»، بتلك الكلمات التقط الشاب موسى المحلاوي، بائع ومربي زواحف في محافظة الغربية، الكلام، مؤكدا أنه يزاول مهنه تربية الحيوانات الغريبة والأليفة طوال 5 سنوات الماضية.

وأضاف مربي السلاحف، أنه يواصل تربية الزواحف من عمر يوم، «السلحفاة البرمائية تتغذى على الجمبري والأسماك الصغيرة، وده اختلاف كبيرة عن السلحفاة صاحبة البيئة الصحراوية، والتي تتغذى على العشب والخضروات الطازجة».

أسعار بيع السلحفاة تبدأ من 100 حتى 4000 جنيه

وكشف مربي الزواحف، عن الأسعار بقوله «أسعار السلحفاة تبدأ من 100 جنيه حتى 4000 جنيه، على حسب الفصيلة وعمرها، وطبيعة موسم التزاوج».

تربية الطيور والحيوانات الأليفة تنشر البهجة

وأعرب مربي الزواحف عن سعادته التي لا حدود لها، بسبب تربية السلاحف، لافتا بقوله «تربية الطيور والحيوانات الأليفة تنشر البهجة الفريدة على المربين، بالعيش وسط الطبيعة وأصوات مريديها وساكنيها» على حد قوله.