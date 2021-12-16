تكليف موجهي المواد بشرح الحصص التعليمية لسد العجز في المدارس الفنية

كلفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الموجهين في الإدارات التعليمية بشرح المقررات الدراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني للانتهاء من شرح المقررات الدراسية بحسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتغلب على سد العجز في المعلمين، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

الالتزام بالخطة الزمنية المقررة والانتهاء منها قبل انطلاق الامتحانات

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، أن موجهي المواد في جميع الإدارات التعليمية ساهموا في شرح المقررات الدراسية لسد العجز في المعلمين، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لشرح الدروس والانتهاء من قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافي.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التعليم الفني متشعب وبه أكثر من تخصص، موضحاً أن المحافظة بها ما يقرب من 197 مدرسة فنية سواء صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري، مؤكداً أن مساهمة الموجهين في شرح المقررات الدراسية تأتي في إطار حرص المحافظة على سير العملية التعليمية والالتزام بشرح الدروس المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتابع مدير التعليم الفني، «اختلاف المدارس في الإدارات التعليمية يتطلب المزيد من الجهود في إطار الاستعداد للامتحانات، مؤكداً أن المحافظة عملت على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام شرح المقررات الدراسية، بجانب الاستعداد الجيد للامتحانات العملية والتحريرية».

الامتحانات توضع في سرية تامة على مستوى المحافظة

وأشار الدكتور خالد عبده، إلى أن الامتحانات توضع في سرية تامة على مستوى المحافظة، ووسط إجراءات وقائية مشددة، موضحاً أنها ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة وسيتم تكثيف الإجراءات ضد كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، أن موجهي المواد الدراسية بدأوا في شرح المقررات الدراسية لسد العجز في المعلمين، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية وخريطة توزيع المقررات الدراسية.