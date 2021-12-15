غرف عزل بلجان امتحانات النقل لدعم أي طالب يشتبه في إصابته بكورونا

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللمسات النهائية مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، المقرر في 15 يناير 2022، من خلال تجهيز اللجان وإعداد قوائم اللجان الامتحانية وتجهيز أرقام الجلوس وجداول الامتحانات، علاوة على البدء في وضع أسئلة الامتحانات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تخصيص غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتخصيص وتجهيز غرف عزل بلجان الامتحانات خلال فترة امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا، مؤكدة تعقيم وتطهير المدارس استعدادا لعقد الامتحانات في 15 يناير الجاري، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتخفيض أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة إلى 15 طالبا بحد أقصى لتحقيق التباعد الإجتماعي والجسدي بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

لن تؤجل امتحانات الترم الأول حال ظهور متحور أوميكرون

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، والمنتظر عقدها في 15 يناير المقبل، لن تؤجل حال ظهور متحور أوميكرون، منوها إلى أن جميع الامتحانات التحريرية ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد أي امتحانات في المنازل، موضحا أن امتحانات طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ستكون ورقية، علاوة على عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا أيضا، فيما تعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيا.

حماية الطلاب واستمرارالعام الدراسي رغم كورونا

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على حماية جميع أبنائها الطلاب من أى مكروه، علاوة على استمرار العام الدراسي 2021-2022، رغم صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا، موضحا أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 15 يوما.