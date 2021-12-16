شهادة ادخارية بـ1000 جنيه لطفلك بفائدة 11%

يحرص الوالدان على الحفاظ على الأموال أو استثمارها من أجل الحصول على عائد شهري لتأمين حياة أطفالهم، حيث توجد العديد من الطرق الخاصة بالاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة منها شراء الذهب أو الاستثمار في مشاريع صغيرة، ولكن يعتبر الاستثمار بواسطة البنوك أفضل الطرق وأأمنها، حيث يمكن للمواطنين الحصول على دخل شهري ثابت، وذلك عن طريق شهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي، من خلال فوائدها التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وتعمل على زيادة دخل الفرد حيث يتم تفعيله مقابل 11% شهريا، ويمتلك البنك الأهلي المصري العديد من الخيارات الخاصة بشهادات الادخار وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أنواع ومميزات شهادات ادخار البنك الأهلي المصري ذات العائد الربع سنوي.

شهادة ادخارية بـ1000 جنيه

- شهادات ادخار 1000 جنيه شهريا.

- يتم تثبيت الحد الأدنى للشراء.

- بداية من 1000 جنيه ومن حق العميل أن يقوم بمضاعفاتها.

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات

سعر الفائدة

- سعر الفائدة يتم احتسباها على حسب قرار البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، وحاليا تم تحديد سعر العائد بـ11% شهريا.

- من ضمن مميزات شهادات الادخار بالبنك الأهلي هو الاقتراض.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

استرداد الشهادة

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

نوع العائد

- ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يذكر أن لجنة السياسات النقديم بالبنك المركزي المصري تجتمع كل 3 أشهر خلال العام، ويتم تحديد سعر الفائدة في جميع البنوك الحكومية والخاصة.